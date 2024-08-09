İhale enkazı 'istikrarı'

Serap ŞAHİN

Lefkoşa’daki külliye inşaatı 2 yılın sonunda neredeyse tamamlanmak üzere olmasına karşın, 2 hastane ve 1 sağlık merkezi ile ilgili yaklaşık 8 yıldır bir arpa boyu yol alınamıyor.

Sağlıkla ilgili yatırımlar bürokrasi ve itirazlara takılırken, külliye ise Ankara’da ihale edilip, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkili makamlardan herhangi bir izne tabi tutulması nedeniyle, “yasadışı” şekilde tamamlanmaya hazırlanıyor.

Ankara merkezli Siyah Kalem İnşaat'ın ihalesini üstlendiği Külliye inşaatı Kıbrıs’ın kuzeyinde tam gaz devam ederken Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından ihalesi çıkılan hastaneler ve sağlık merkezleri tamamlanamıyor, yıllardır atıl vaziyette bekliyor.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Yeni Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı, ihaleler yapıldı, bozuldu, yenilendi ancak yine sonuç çıkmadı.

Öte yandan Güzelyurt Hastanesi’nin ihale süreci de sancılı. 28 Aralık 2016’da proje için ihaleye çıkan Merkezi İhale Komisyonu, kısa süre sonra “ihalenin hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etti, ihalenin iptal kararının sonlanması için dava açıldı ve idare adına savcılık, ihalenin iptal kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, ihalenin iptal edilmesi için mahkemeye hüküm yazıldı.

Sağlık alanında yarım bırakılan bir diğer merkez olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin (AMATEM) temelleri düzenlenen törenle 2020 yılında atıldı ancak o da devreye giremedi.

Sağlık merkezlerinin bir türlü tamamlanamaması ancak 2 milyar 285 milyon TL harcanarak Kıbrıs'ın kuzeyine inşa edilen Külliye inşaatının son sürat devam etmesi “Hükümetin öncelikleri arasında sağlık yok mu?” sorusunu akla getirdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan eski Sağlık Bakanlarından, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, Hükümetin öncelikleri arasında sağlık olmadığına işaret etti, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin mali kaynaktan bütçe ayrılarak kısa sürede bitirilebilir durumda olduğunu kaydetti.

AMATEM’in de atıl bir vaziyette olduğuna dikkat çeken Besim, yaşlı bakımı ile ilgili de yasanın olmadığını söyledi.

Besim, “Hükümetin öncelikleri arasında maalesef toplumun sorunlarını, ivedi konularını çözmek gibi bir motivasyonları yok.” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç de her iki hastanenin ihale sürecine yönelik bilgi verdi, Girne Hastanesi’nin ihalesinin yapıldığını çalışmaların sürdüğünü söyledi. Canseç, Güzelyurt Hastanesi için de yeniden ihaleye çıkılabileceğini belirtti.

Öte yandan YENİDÜZEN’in aradığı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e ise ulaşılamadı.

Sağlık eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Hükümetin öncelikleri arasında sağlık yok”

Bitmeyen hastane inşaatları ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık eski Bakanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, konunun hükümetin öncelikleri ile ilgili olduğunu kaydetti.

“Eğer bir hükümet, önceliğine hastaneleri, okulları ve buna benzer gerçekten yaşamsal yerleri öncelikli almışsa ilerleyebilir.” diyen Besim, Yeni Girne Hastanesi’nin 5 yıldır üçte ikisinin bitmiş halde teslim alındığını buna rağmen bitmediğini, bütçe ayrılmadığını söyledi.

Söz konusu hastanenin her protokolde yer aldığını ancak sonucun değişmediğini belirten Besim,

“Sayın Ünal Üstelik çıkıp diyor ki ‘Önümüzdeki icraatlarımızda Yeni Girne Hastanesini bitirmek var.’ Bu artık insanlarla dalga geçmektir.” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Hastanesi’nin de aynı durumda olduğuna işaret eden Besim, “Biz üzerine iki tane ihale yaparak bir miktar daha ilerleme sağladık. Ve aslında her yıl peyderpey o hastane için de kendi mali kaynaklarımızdan yapmıştık.” dedi.

Mali kaynaklardan bütçe ayrılarak her iki hastanenin de çok rahat bir şekilde bitebileceğinin altını çizen Besim, “Hükümetin öncelikleri arasında sağlığı koymadığı görülüyor” şeklinde konuştu.

“AMATEM de atıl durumda kaldı”

Uyuşturucunun ülkede büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Filiz Besim, madde bağımlılarını tedavi edecek merkez olan AMATEM’in de durumunun farklı olmadığını dile getirdi, 5 yıldır söz konusu merkezin atıl durumda kaldığını ifade etti.

AMATEM için de herhangi bir bütçe ayrılmadığını dile getiren Besim, “Tamamen bu hükümetin aslında sağlığa bakış açısını gösteriyor. Öncelikle sağlığı düzeltmek, sağlığı daha iyi bir yere getirmek, öncelikli ivedi sorunlarımızı çözmek olmadığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“Yaşlı bakımı ile ilgili yasalar güncellenmedi”

Yaşlı bakımı ile ilgili de çok büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Besim, yaşlı bakımı ile ilgili de yasanın olmadığını kaydetti.

“Yaşlı bakım eviyle ilgili fiziksel altyapımızı güçlendirmek için herhangi bir çalışma da yapmadık.” diyen Besim “O da atıl durumda duruyor.” şeklinde konuştu.

Hükümetin öncelikleri arasında ne sağlık ne de eğitim olduğunu belirten Besim, “Okullarda yaşanan sorunları da görüyoruz.” dedi.

Sağlıkta ivedi olarak yıkılıp yeniden yapılması gereken birçok bina olduğuna işaret eden Besim,

“Hükümetin öncelikleri arasında maalesef toplumun sorunlarını, ivedi konularını çözmek gibi bir motivasyonları yok.” ifadelerini kullandı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç:

“Girne Hastanesi’nin ihalesi yapıldı, Güzelyurt için yeniden ihaleye çıkılabilir”

Yeni Girne Hastanesi’nin daha önce ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyleyen Merkezi İhale Komisyonu Başkanı (MİK) Salih Canseç, Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesinin yapıldığını ve iki firmanın katıldığını belirtti.

İhalenin firmalardan bir tanesine bağlandığını ancak diğer firmanın Rekabet Kurulu’na gittiğini belirten Canseç, “Rekabetten kararımızı değiştirmemiz yönünde bize yazı geldi. Diğer dosyayı da inceleyip ona göre ya diğer firmaya verilecek ya da diğer firmanın evrakları tamam değilse yeniden ihaleye çıkılacak” açıklamalarında bulundu.