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İç kesimlerde yarın hafif yağmur bekleniyor

İç kesimlerde yarın hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın iç kesimlerde, öğleye kadar kısa süreli hafif yağmur beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi yarın iç kesimlerde, öğleye kadar kısa süreli hafif yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nin bir haftalık hava tahmin raporuna göre, iç kesimlerde öğleye kadar kısa süreli hafif yağmur bekleniyor; yarından sonra 12 Haziran'a kadar hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 28-31 derece olacak. Rüzgâr genellikle Batıdan orta kuvvette esecek.

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