İç kesimlerde yarın hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın iç kesimlerde, öğleye kadar kısa süreli hafif yağmur beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nin bir haftalık hava tahmin raporuna göre, iç kesimlerde öğleye kadar kısa süreli hafif yağmur bekleniyor; yarından sonra 12 Haziran'a kadar hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 28-31 derece olacak. Rüzgâr genellikle Batıdan orta kuvvette esecek.