“Hükümete seçimlerde gereken cevabı vereceğiz”

Recep DAL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kritik toplantısı öncesinde YENİDÜZEN’e konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet ile işveren tarafının hayat pahalılığı oranının altında bir artış konusunda uzlaşmaya vardığı yönünde ciddi kuşkuları olduğuna dikkat çekti.

Serdaroğlu, yüzde 16,95’lik hayat pahalılığı oranının altında belirlenecek herhangi bir asgari ücreti kabul etmeyeceklerini belirterek, aksi yönde alınacak bir kararın siyasi sonuçları olacağını ifade etti.

“Eğer oy çokluğuyla HP’nin altında bir asgari ücret artışı kararı alınırsa, elbette ki bir tepkimiz olacak” diyen Serdaroğlu, tepkinin etkiyle karşılık bulacağından da emin olduğuna vurgu yaptı; “UBP-DP-YDP Hükümeti’ne seçimlerde gereken cevabı vereceğiz” dedi.

Serdaroğlu, Ticaret Odası ve İşverenler Sendikası’nın, hayat pahalılığı ve zamlar kaşrısında hükümete karşı bir duruş sergileyemediğini, asgari ücret belirleme zamanı gelince de dönüp asgari ücretin HP oranında artmaması için uğraştığını belirtti; bunu ‘samimiyetsizlik’ olarak niteledi.

Hükümetin KTTO ve İşverenler Sendikası ile kişisel ilişkilerini biz bilmek istediklerine vurgu yapan Serdaroğlu, “Yapılan akaryakıt, gaz ve elektrik zamlarına sesini çıkarmayanlar, bugün gelip bu şekilde davranamaz. Bu kurumların başında olan kişilerin devlete ne kadar vergi verdiği araştırılmalıdır. Burada vergi indirimi veya muafiyeti söz konusu mu?” diye sordu.

“Asgari ücrete yüzde 12-15 arasında artış yapılacağı yönünde duyumlar aldık”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndan işçi tarafını temsilen bulunan Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu’nun Başkanı Ahmet Serdaroğlu, masanın asgari ücretle ilgili nihai kararı vereceği son toplantısından önce YENİDÜZEN’e konuştu.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun asgari ücretin bir sonraki toplantıda belirleneceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek, hükümet ile işveren tarafının rakam üzerinde uzlaşıya vardığını düşündüğünü dile getirdi.

"İşverenle hükümet herhalde nikâhı kıydılar" diyen Serdaroğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun asgari ücretin bir sonraki toplantıda belirleneceği yönündeki açıklamasından da bunu anlayabiliriz. Demek ki birileriyle rakam konusunda anlaşıldı. Bizimle rakam konusunda bir şey konuşmadıklarına göre demek ki işverenle anlaştılar" dedi.

Serdaroğlu, asgari ücrete yüzde 12-15 arasında artış yapılacağı yönünde duyumlar aldıklarını da belirterek, "Bu nikâh ne ülkenin menfaatinedir" diyerek hükümet ile işvereni eleştirdi.

“HP oranındaki artış hayatı pahalılaştırmıyor”

Hayat pahalılığı oranının yüzde 16,95 olduğuna dikkat çeken Serdaroğlu, hükümet ile işveren tarafının bu oranı inkâr etmemesi gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmasının enflasyona neden olduğu yönündeki görüşlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, yılın ilk asgari ücretinin hayat pahalılığı oranının yüzde 3,27 altında artırıldığını anımsattı; buna rağmen hayat pahalılığının yükselmeye devam ettiğini belirtti.

"Yani asgari ücret HP oranında artarsa hayat daha pahalı olur algısı bu örnekle yıkılmış olması lazımdı" diyen Serdaroğlu, enflasyondaki yükselişin ise "tamamen UBP-DP-YDP Hükümeti'nin yanlış politikalarından dolayı" yaşandığını ifade etti.

“Hükümetin KTTO ve İşverenler Sendikası ile kişisel ilişkilerini bilmek istiyoruz”

Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın hükümetin yaptığı akaryakıt, gaz ve elektrik zamlarına karşı sessiz kaldığını hatırlattı.

Hayat pahalanırken hükümete karşı herhangi bir duruş sergilemeyen bu kurumların, asgari ücret belirleme sürecinde hayat pahalılığı oranının altında artış yapılması için çaba göstermesini "samimiyetsizlik" olarak nitelendiren Serdaroğlu, hükümet ile söz konusu kurumlar arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, bu kurumların başındaki kişilerin devlete ne kadar vergi ödediğinin araştırılması gerektiğine de dikkat çekerek, "Burada vergi indirimi veya muafiyeti söz konusu mu? Bunu bilmek istiyoruz" dedi.

“HP'nin altını konuşmayız”

Hayat pahalılığı oranının altında belirlenecek bir asgari ücretin siyasi bir tercih olacağını ifade eden Serdaroğlu, işçi tarafı olarak böyle bir artışı hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini vurguladı.

"Biz HP'nin altında bir artışı asla tartışmayız ve konuşmayız. Hiçbir şekilde bunu kabul etmeyiz" diyen Serdaroğlu, oy çokluğuyla böyle bir karar alınması halinde mutlaka tepki göstereceklerini söyledi.

Serdaroğlu, “Tepkinin etkiyle karşılık bulacağından da eminim" ifadelerini kullanarak "UBP-DP-YDP Hükümeti'ne seçimlerde gereken cevabı vereceğiz" dedi.

İşverenin talep ettiği gibi yüzde 12 oranında artış yapılması halinde emekçinin her ay yaklaşık 2 bin 450 TL kaybı olacağına vurgu yapan Serdaroğlu, söz konusu kaybın ek desteklerle telafi edilemeyeceğini belirterek, "Para karşılığı gelecek satın alınmaz" ifadelerini kullandı.

“Arhun'un açıklamaları gerçekle bağdaşmıyor”

Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücretle ilgili hesaplamalarını ve açıklamalarını da değerlendirdi; bu açıklamaların gerçeklerle bağdaşmadığına dikkat çekti.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmeye çalışıldığını kaydeden Serdaroğlu, Asgari Ücret Yasası'nın tasvir bölümünde asgari ücretin dört kişilik bir ailenin giderlerini karşılayabilecek bir meblağ olması gerektiğinin açık şekilde yazıldığını belirtti.

"Metin Arhun istediği kadar asgari ücretin dört kişilik bir aileyi kapsamadığını söyleyebilir. Fakat gerçek yasada yazandır" diyen Serdaroğlu, "Asgari ücret başlangıç değil, geçim ücretidir" ifadelerini kullandı.

Sigorta kayıtlarının da bunu ortaya koyduğunu belirten Serdaroğlu, asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Özürleri kabahatlerinden beter demektir" diye konuştu.

Komisyonda farklı tavır

Serdaroğlu, işçi tarafı olarak bugünkü Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında farklı bir tavır sergileyeceklerini de açıkladı.

Hükümetin yalnızca arabulucu olarak masada oturmasını istemediklerini belirten Serdaroğlu, bu nedenle kendi rakamlarını açıklamadan önce hükümetin masaya bir öneri getirmesini bekleyeceklerini söyledi.

"Eğer hükümet masaya bir rakam koymazsa bizim rakamımızı da öğrenemeyecekler" diyen Serdaroğlu, "Bu işin usulü, hükümetin aynı işçi ve işveren gibi masaya bir rakam koymasıdır" diye konuştu.