Hükümet protesto edilecek
Kamuda örgütlü beş sendika KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS ve KTOEÖS, yarın Kermiya Çemberi’nde toplanarak Başbakanlık önüne yürüyecek.
A+A-
Kamuda örgütlü beş sendika KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS ve KTOEÖS, yarın Kermiya Çemberi’nde toplanarak Başbakanlık önüne yürüyecek.
Sendikalar, Başbakan Ünal Üstel’in hükümet icraatlarının genel değerlendirmesine ilişkin düzenleyeceği basın toplantısını protesto etmek amacıyla eylem kararı aldıklarını açıkladı. Ortak açıklamada, vergi matrah dilimleri ile kişisel muafiyetlerin hâlâ güncellenmemesi ve asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmaması eleştirildi.
Bu gerekçelerle yarın saat 09.30’da Kermiya Çemberi’nde buluşulacağı, buradan Citroen ve Başbakanlık ışıkları önüne yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi.
Yürüyüş eyleminin sendikaların yönetim kurulları düzeyinde yapılacağı kaydedildi.
Bu haber toplam 546 defa okunmuştur