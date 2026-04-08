Hükümet geri adım atmıyor, genel grev üçüncü gününde

Genel grev üçüncü gününde. UBP-YDP-DP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin kararname ve yasa tasarısını geri çekmemesi süreci uzattı.

Sendikalar bugün saat 10.00’da yeniden Meclis önünde olacak. Dün yaşanan olaylarda barikatlar aşıldı, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı, biber gazı kullanıldı ve eylemciler Meclis binasına girdi. Müdahale sırasında sendika başkanlarının da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı, CTP milletvekilleri Genel Kurul’u terk etti.

Yaklaşık 9 saat polis hücresinde tutulan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ve 3 sendika yetkilisi serbest bırakılırken, sendikalar kararname ve tasarı geri çekilmezse grevin süreceğini açıkladı.