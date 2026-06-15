“ABD enerji planlamalarımıza destek veriyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mihalis Damianos:

ABD’de hidrokarbonlar, “Great Sea Interconnector/IGS” projesi ve 3+1 oluşumu aracılığıyla enerji bağlantılarıyla ilgili temaslarda bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mihalis Damianos ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarını desteklediğini söyledi.

Politis Damianos’un Washington ve Houston kentlerindeki temaslarıyla ilgili Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı “ABD ile Enerji Gelişmeleri… Enerji Bakanı’nın ABD Temaslarının Sonuçları” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Damianos temasları sırasında Amerikalıların, Kıbrıs’ın hidrokarbon çıkarma, GSI de dahil, enerji bağlantıları ve bölgedeki enerji güvenliğine destek verdiğini kaydetti.

Ziyareti çerçevesinde Atlantic Council’de, Doğu Akdeniz’deki enerji meselelerinin ve uluslararası konuların ele alındığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na da katılan Damianos, Amerikalı ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badewi’in de aralarında bulunduğu Doğu Akdeniz yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu anlattı.

Haberde Damianos’un Washington’da enerji şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle ve Beyaz Saray Enerji Danışmanı Jarrod Agen ile bir araya geldiği, Houston kentinde 3+1 (Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail ve ABD) oluşumu çerçevesinde Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright ile ikili görüşme yaptığı kaydedildi.

Gazeteye göre Damianos “Enerji planlamalarımızın iş birliği, anlayış ve destek çerçevesinde olduğu ABD’nin de desteğiyle, bölgedeki ortaklarımız İsrail ve Yunanistan’ tarafından yeniden teyit edildi” ifadesini kullandı.

Amerikan tarafından, zaman içerisinde güçlenecek geniş ölçekli iş birliği niyeti ortaya konulduğunu söyleyen Damianos Amerika’nın gerek, bölgede Amerikan şirketlerinin de faaliyet göstermesi nedeniyle bölgedeki hidrokarbonların çıkarılmasına gerekse enerji bağlantılarını da içeren enerji planlamalarına destek belirttiğini anlattı.

Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı “Hidrokarbonların çıkarılmasını, IMEC için de başlangıç teşkil eden GSI de dahil elektrik bağlantılarını görüştük. Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in istikrar yönündeki iş birliğini destekleyen ABD’nin önemli varlığı ile bölgenin enerji güvenliği konuları da ele alındı” dedi.

ABD’nin desteği olduğundan, enerji planlamalarını ileri götürmeleri gerektiğini söyleyen Damianos “East Med Energy Center”in (Doğu Akdeniz Enerji Merkezi/EMEC). Dört ülkenin hidrokarbon alanında teknik bilgi ve eğitim alanındaki önemli bir inisiyatifi olduğunu, Houston’daki Rice Üniversitesi’nin, enerji alanında başrole sahip olduğunu” anlattı.

Hidrokarbonları değerlendirmenin şirketlere bırakıldığı eleştirileri de sorulan Damianos “Şirketlerle daha doğrudan ilerliyoruz. Sermayeye yatırım yapmıyoruz, bu değerlendirmeden pay alıyoruz” cevabını verdi.

Damianos bugün doğal gazdan gelir elde etmediklerini, projelerin bütün unsurlar ve ABD’nin kesin desteği ile mantıklı çerçevede ve Kıbrıs’ın avantajına ilerlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.