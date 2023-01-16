Hükümet Geçitkale Havalimanı’nı askere devrediyor

Üstel Hükümeti, Geçitkale Havalimanı’nın kullanım haklarını Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na devretmeye hazırlanıyor...

2010 yılından bu yana Asil Nadir’in “Resource Consulting LTD” şirketinin işletmesinde olan havalimanının askere devrine ilişkin protokolde yetki, Üstel Hükümeti’nin küçük ortağı, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya verildi.

Hükümet, Nadir ile olan sözleşmesini feshetti.

Resmi Gazete’de, havalimanının kullanım haklarınının devir sebeplerine de yer verildi. Buna göre “Resource Consulting LTD”, işletme için ödemesi gereken meblağları ödemedi.

Devre ilişkin bir diğer sebep ise “mücbir sebepler” olarak belirtildi.

Şirket ile devlet arasındaki sözleşmenin fesih sebebi, şöyle açıklandı:

“Bakanlar Kurulu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd. arasında 1 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan ve 19 Eylül 2016 tarihinde güncellenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşme"nin 4'üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken meblağların ödenmemesi ve yurt güvenliği ve savunması açısından Bakanlar Kurulu tarafından 13.12.2019 tarihli kararı ile Sözleşmenin 11 'inci maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin devam etmesi nedeni ile Geçitkale Havaalanı'nın ayni maksatla kullanılmasının devamlılığı gerektiğinden, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd. arasında imzalanan sözleşmenin ve ek sözleşmenin fesih edilmesine karar verdi.”

Hükümet bu kapsamda, “Resource Consulting LTD” ile olan sözleşmeyi iptal ederek, kullanım haklarını KTBK’ya devretme kararı aldı.

Geçitkale Havalimanı ilk kez 16 Aralık 2019’da askeri maksatlarla kullanılmaya başlanmıştı.

Aralık 2019’da, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından bulunan Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı, Geçitkale Havalimanı’na inmişti.

Havalimanının bir süredir askeri üsse dönüştürüleceği ifade ediliyordu.