"HÜKÜMET BARİKATLAR KONUSUNU BM'YE İLETMELİ"

PEO tarafından yapılan açıklamada, alınan bir kararla barikatlardan neredeyse tüm geçişlerin engellenmesinin olumsuz bir gelişme olduğu ve özellikle adanın güneyinde çalışan Kıbrıslıtürk emekçiler, Pirgos bölgesi sakinleri, Yeşil Hat Tüzüğü temelinde ticaret yapanlar başta olmak üzere Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Kıbrıslıtürk emekçilerin işlerine gidebilmek için barikatlardan geçişlerinin yasaklanmasını protesto ettiğine işaret ettiği açıklamasında PEO, barikatlardan düzenli olarak geçenlerin artık haftalık veya günlük bazda koronavirüs testi yaptırdıkları koşullarda, aşırı sağcı Kıbrıstürk liderliğinin aldığı bu karardan, direkt olarak etkilenenlere vurduğu darbenin yanı sıra, bu kararın iki toplumun günlük temasları konusunda da bir geriye doğru gidişi daha teşkil ettiğini belirtti.

PEO, bu durumdan olumsuz olarak etkilenen Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, bütün Kıbrıslılarla dayanışmasını bir kez daha dile getirirken, bu konunun bir an önce Birleşmiş Milletler ile İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'ne götürülmesi için hükümete çağrıda bulundu.