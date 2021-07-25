Hint varyantında güney ‘yüksek risk’ seviyesinde

Avrupa Hastalık Önleme ve Denetim Merkezi’nin (ECDC), yeni tip koronavirüsün çok daha hızlı yayılan versiyonu olan Hint varyantıyla ilgili endişe durumunu AB’de “düşükten” “ortaya”, aralarında Kıbrıs’ın güneyinin de bulunduğu 4 AB üyesini de “yüksek” seviyeye yerleştirdiği bildirildi.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Alihthia Gazetesi haberi “Delta Varyantı İlerliyor… Kıbrıs, İspanya, Portekiz, Malta Kırmızıda” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde Avrupa ülkelerine delta varyantına karşı çabalarını artırma çağrısı yapıldığını yazdı, güneyde aşılanmamış ve coronavirüse karşı savunmasız 202 bin kişi olduğuna dikkat çekti.