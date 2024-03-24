“Her an bize verilmiş en güzel mucize…”
“Hayalimdeki Dünya kendine güvenen, sınırlarını zorlayan ve hayatın her alanına dokunabilen kadınların her daim birbirine destek içinde olması”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azimliyim
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gayrimenkul piyasası hareketleri
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Pişman olmaya hiç zamanım olmadı. Hep daha yeni ve güzellikler öğrendim
En büyük sevincim… Her gün yeni adımlarla yol almak
Hayatımın dönüm noktası… Bestate Property (Ailem)
Beni en çok etkileyen yazar… Gary Keller
Başucumdaki kitap… Ramtha
En keyif aldığım müzik… Hiç sınırım yok, kulağıma hoş gelmesi yeterli
En son izlediğim film… Madame Web
Kendim için son aldığım şey… Kar küresi
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Aşırı empati duygum, hayatımda fazla yorucu olabiliyor
Kendimde beğendiğim özellik… Pratik ve çözüm odaklıyım
Olmazsa olmaz… Aşkla yaptığım işim
En iyi yaptığım yemek… Tüm deniz mahsülleri
Hayalimdeki dünya… Kendine güvenen, sınırlarını zorlayan ve hayatın her alanına dokunabilen kadınların her daim birbirine destek içinde olması
Onunla çok tanışmayı isterdim… Rauf Raif Denktaş
Görmek istediğim yer… Norveç
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu
Son olarak söylemek istediklerim… Farkındalığımın ve cesaretimin başladığı en güzel yıllarımın henüz başındayım. Tabi ki hayatımda yaşanılanlar her zaman çiçeksi bir dokuya sahip olmadı, fakat bu yaşa kadar öğrendiğim ve inandığım en muazzam şey, hayatımın yalnızca benim oluşturabileceğim bir puzzle olduğuna, oluştururken de bazen parçaları değiştirmem, çıkarmam, en yenilerini eklememin hayatımdaki renkleri olduğunu öğrendim.
Ancak bu şekilde başarıya ulaşıp onu koruyabilirim… Her an bize verilmiş en güzel mucize… Her daim yukarı bak…