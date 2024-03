Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azimliyim

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Avukat

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gayrimenkul piyasası hareketleri

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Pişman olmaya hiç zamanım olmadı. Hep daha yeni ve güzellikler öğrendim

En büyük sevincim… Her gün yeni adımlarla yol almak

Hayatımın dönüm noktası… Bestate Property (Ailem)

Beni en çok etkileyen yazar… Gary Keller

Başucumdaki kitap… Ramtha

En keyif aldığım müzik… Hiç sınırım yok, kulağıma hoş gelmesi yeterli

En son izlediğim film… Madame Web

Kendim için son aldığım şey… Kar küresi

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Aşırı empati duygum, hayatımda fazla yorucu olabiliyor

Kendimde beğendiğim özellik… Pratik ve çözüm odaklıyım

Olmazsa olmaz… Aşkla yaptığım işim

En iyi yaptığım yemek… Tüm deniz mahsülleri

Hayalimdeki dünya… Kendine güvenen, sınırlarını zorlayan ve hayatın her alanına dokunabilen kadınların her daim birbirine destek içinde olması

Onunla çok tanışmayı isterdim… Rauf Raif Denktaş

Görmek istediğim yer… Norveç

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turu

Son olarak söylemek istediklerim… Farkındalığımın ve cesaretimin başladığı en güzel yıllarımın henüz başındayım. Tabi ki hayatımda yaşanılanlar her zaman çiçeksi bir dokuya sahip olmadı, fakat bu yaşa kadar öğrendiğim ve inandığım en muazzam şey, hayatımın yalnızca benim oluşturabileceğim bir puzzle olduğuna, oluştururken de bazen parçaları değiştirmem, çıkarmam, en yenilerini eklememin hayatımdaki renkleri olduğunu öğrendim.

Ancak bu şekilde başarıya ulaşıp onu koruyabilirim… Her an bize verilmiş en güzel mucize… Her daim yukarı bak…