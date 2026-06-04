“Hemşirenin polis eşi üzerime yürüdü, şikâyetçi oldum”

Serap KARAMAN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde 27 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe yanlışlıkla etil alkollü mama verilmesi sonucu hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa, YENİDÜZEN’e konuştu. Toymuradowa, TC Elçiliği’nde alkollü mama skandalıyla ilgili davada yargılanan hemşirenin polis eşi B.A. ile karşılaştığını, yaşanan tartışmanın ardından polise şikâyette bulunduğunu anlattı.

Mahkeme tebligatının davada yargılanan hemşireye ulaşmadığı için, hemşirenin TC Elçiliği’nde görevli polis eşi B.A.’ya soru sorduğunu belirten Toymuradowa, “Tebligatın gitmediği için soru sordum. Üzerime yürümeye başladı, ‘Kimsin de her önüne gelene evimin adresini soruyorsun?’ dedi” ifadelerini kullandı.

Adres araştırmanın suç olmadığını ve bu konuda polisten bilgi aldığını söyleyen Toymuradowa, “Adres soruşturmak suç değil, bana bunu polis söyledi. Kimseyi rahatsız etmeden adres araştırabilirsin dediler” diye konuştu.

Karşı tarafın kendisine, “Ben böyle şeylerle uğraşamam” dediğini iddia eden Toymuradowa, “Benim evimin adresi belli, bana tebligat gelmiyor dedi. Eşinin iyi niyetli olduğundan bahsetti. Bu işin iyi niyetle ne alakası var? Kimse iftira atmadı ki” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından polise giderek şikâyetçi olduğunu belirten Toymuradowa, “Polise ifade verdim, şikâyette bulundum. Polis gerekeni yapacağını söyledi” dedi.

Toymuradowa, söz konusu kişinin yüzüne doğru eğilerek el kol hareketleri yaptığını da iddia etti. Olay sırasında elçilikte görevli polislerin bulunduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ekim 2024’te meydana gelen olayda, 7 bebeğin mamasına su yerine yanlışlıkla saf etil alkol karıştırılmış, 20 günlük Mihrimah bebek hayatını kaybetmiş, 6 bebek ise tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından yürütülen polis soruşturması kapsamında, “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla 5 sağlık çalışanı tutuklanmış ve ileride yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.

Türkiye Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi otopsi ve inceleme raporu, yasal sürecin tamamlanması ve sorumluların yargılanması amacıyla KKTC Başsavcılığı'na sunulmak üzere dosyaya eklendi.

Olayla ilgili geniş çaplı adli süreç devam ediyor.