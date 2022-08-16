Hedef, günde 18 madde görüşme

Ayşe GÜLER

Muhalefetin karşı duruşuna rağmen, komite değişikliği ve hükümetin oy çokluğuyla geçen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın ardından, 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da gündeme geldi.

Yerel seçime kısa süre kala, yasa tasarısı bugün İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlıyor.

70 maddelik yasa tasarısı Perşembe gününe kadar komitede 3 gün görüşülecek, ilgili paydaşlar toplantılarda dinlenecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Perşembe gününe kadar 3 gün arka arkaya toplantı yapacaklarını söyledi, günde 18 madde görüşmeyi hedeflediklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Berova, komite üyelerinin dün bir araya gelerek, çalışma planı ve çerçevenin oluşturulduğunu dile getirdi.

Berova, yasa tasarının bugün madde madde görüşülmesine başlanacağını, en erken zamanda Genel Kurul’a sevk etmeyi istediklerini söyleyerek, ilk 3 toplantıda belediyelerin iş işlerinin gündeme geleceğini aktardı.

Öte yandan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, yasa tasarısının görüşülmesine bugün başlanacağını, dünkü toplantıda ön çalışma yapılarak, yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Besim, “Belediyelerin birleştirilmesinden önce, öncelik bu yasaya verilmeliydi” şeklinde konuştu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova:

Günde 18 madde görüşmeyi hedefliyoruz

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Perşembe gününe kadar 3 gün arka arkaya toplantı yapacaklarını söyledi, günde 18 madde görüşmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Berova, yasa tasarısının 70 madde olduğunu ifade etti.

Dünkü toplantıda çalışma planı ve çerçevenin oluşturulduğunu dile getiren Berova, yasa tasarının bugün madde madde görüşülmesine başlanacağını, en erken zamanda Genel Kurul’a sevk etmeyi istediklerini söyledi.

Berova, yasa çalışmasını hızlı şekilde görüşüp, tamamlamayı hedeflediklerini de belirterek, ilk 3 toplantıda belediyelerin iş işleriyle ilgili maddelerin görüşüleceğini kaydetti.

Nüfus ve yüzölçümü kriterlerine bağlı olarak bazı belediyelerin gelirlerinde azalma olabileceğini, bunları rakamsal olarak göreceklerini dile getiren Berova, gelir-gider tablolarıyla ilgili çalışma yapılacağını belirtti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim:

Yol haritası belirlendi

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, yasa tasarısının görüşülmesine bugün başlanacağını, dünkü toplantıda ön çalışma yapılarak, yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Besim, “Belediyelerin birleştirilmesinden önce, öncelik bu yasaya verilmeliydi” şeklinde konuştu.

Şu anda yapılan kaostur. Bu kaosu nasıl toparlayacağız, gelir giderleri, kendi kendine nasıl yetecekleri için yasa çok önemli” şeklinde konuştu.

Öztürkler: “Sadece birleştirmeyle kalırsak, reform yapılmamış olur”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyeler Yasası’nda değişiklikle ilgili çalışmaların başladığını ifade etti, “Esas reformun, 51-95 sayılı yasa olduğunu söyledim. Sadece birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur” değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerde örgütlü sendikalar; Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılmasını talep ettikleri reformla ilgili, komite toplantısı öncesi Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğin komiteden geçerek, yasallaşmasını istediklerini söyledi, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Öte yandan komite çalışmalarına katılmak için Meclis’e gelen İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sendikaların yanına geldi, “Belediyeler Yasası’nın yasallaşmasının zamanıdır, kısa sürede yasallaşacak” dedi, “Sadece belediyeleri birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, sendikaları yasayla ilgili çalışmalara katkı koyması için davette bulundu, şunları söyledi: Teknik çalışma başlıyor. Birçok noktada aynı düşüncede olduğumuzu gördüğümüz için ben de gelip, bir şeyler söyleme istedim. Çeyrek asırdır bu yasa bir türlü istediğimiz noktaya getirilemedi. Belediyelerin bu sıkıntıların yasanın yürürlüğe girmemesinden dolayıdır. Geçtiğimiz hafta komitede birleştirmeyle ilgili bir noktaya gelindi. Esas reform, 51-95 sayılı yasa olduğunu söyledim. Çalışmaların çoğuna katılacağım. En kısa sürede yasallaşması için çalışacağız. Sadece birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur.

Aşam’dan Öztürkler’e: Belediyeler Personel Yasası ve bağlı tüzüklerin çıkarılmasıyla ilgili düşünceleriniz nedir?

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam da İçişleri Bakanı Öztürkler’e Belediyeler Personel Yasası ve bağlı tüzüklerin çıkarılmasıyla ilgili düşüncelerini sordu.

Öztürkler, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini ifade etti, yasaların birlikte çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yalınkaya: “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmeli”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis önünde yaptığı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının komitede oy çokluğuyla geçtiğini hatırlatarak, tasarının ülkede çok kısa zamanda kaos yaratacağını savundu.

27 yıl önce yapılan 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın komite gündemine alındığını ifade eden Yalınkaya, belediyelerin, görev, yetki ve sorumluluklarını, gelirini, giderini her şeyini belirleyen yasanın bu yasa olduğunu söyledi.

Tüm tarafların uzlaşısıyla bu yasanın ivedi bir şekilde komiteden geçmesi ve genel kurula gönderilip, yasalaşmasını talep eden Yalınkaya, “Reform dediğimiz her şey bu yasa içerisinde düzenlenmelidir” dedi.

Reform isteniyorsa bunun tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yalınkaya, hükümet, muhalefet, sendikalar, sivil toplum ve halkın hep birlikte hareket edilerek, belediyelerin önünün açılabileceğini kaydetti.

Bu şekilde halkın kaliteli, çağdaş belediyecilik hizmetini alabileceğini belirten Yalınkaya, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın her gün takipçisi olacaklarını söyledi. Mustafa Yalınkaya, yasanın komitede görüşülüp, Genel Kurul’a sevk edileceği tarihin de kamuoyuna açıklanmasını istedi.

“Belediyelerin birleştirilmesi değil ortadan kaldırılmasının” söz konusu olduğunu ileri süren Yalınkaya, tüzel kişiliği ortadan kaldırıp, yeni bir belediye yaratılacağını söyledi. Bu nedenle çok ciddi kaos yaşanacağını öne süren Yalınkaya, yeni kurgulanacak belediyenin personel harcamalarının bile engellenebileceğini iddia etti.

Yeni kurgulanacak belediyelerin altyapısının müsait olmadığını, kaynak da ayrılmadığını savunan Yalınkaya, belediyelerin birleştirilmesinin böyle olmaması gerektiğini savundu. Mustafa Yalınkaya, belediyelerin kaynaklarının çalındığını da iddia etti.

Bazı belediye başkanlarının yeni kurgulanacak olan bölgelerde seçim çalışmasına başladığını savunan BES Başkanı Yalınkaya, “Bu bölge halklarına ve emekçilere ihanettir” diye konuştu.



Aşam: “Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da konuşmasında, hükümetin sadece sayılar üzerinden reform dizayn etmeye çalıştığını savunarak, “yasa tasarısının inatlarının karşılığı olarak komiteden geçirildiğini” kaydetti.

Belediyelerin reforma ve düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Aşam, bunun sadece sayıya indirgenmesi durumunda hiçbir şeyin düzeltilemeyeceğini aksine var olan kaosun ve çıkmazların daha da derinleşeceğini belirtti.

“Sayıları belirlediler ama neyi çözdüklerini kendileri dahi bilmiyorlar” diyen Koral Aşam, çok büyük sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

Belediyelerin, ekonomik, yönetsel, personel anlamında sıkıntıları olduğunu ifade eden Aşam, sürdürebilirlik anlamında bunların düzenlenmesi gerektiğini ancak bilimsel kriterler ve verilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“51/95 sayılı yasa her şeyden önemlidir” diyen Aşam, yönetsel sıkıntıları ortadan kaldıracak olan esas yasanın 51/95 sayılı yasa olduğunu belirtti. Bunun yanında 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasası, 12 yıldır çıkarılmayan sınav tüzüğü ve buna bağlı tüzüklerin hepsinin birlikte incelenmesi, çalışılması ve yasalaşması gerektiğini söyleyen Aşam, “Buna karşın elimizde olan tek şey 18 sayısıdır” dedi.

Bugün komitenin 51/95 sayılı yasayı görüşmeye başlamayacağını, sadece takvim oluşturulacağını öğrendiklerini ifade eden Aşam, bunun takipçisi olacaklarını ve çağrıldıkları her komite toplantısına katılacaklarını söyledi.

Genel Kurula sadece sayılar üstünden gelen bir yasaya karşı çıkmaya devam edeceklerini belirten Aşam, “Belediye bütçelerini alıp, kendi maliye bütçelerine sevk eden hükümetler aslında belediyelerin bu ekonomik çıkmazlara gelmesinin ana müsebbibidirler. Bunu ortadan kaldırmak yine siyasilere düşer” diye konuştu.



Öztürkler: “51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız”

Sendika yetkililerinin açıklama yaptığı sırada İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, Meclis önüne gelerek, basına açıklamalarda bulundu. Meclis’te 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bugün teknik çalışmasının başladığını ifade eden Öztürkler, sendika yetkilileri ile aynı noktada olunduğunu gördüğü için Meclis önüne geldiğini anlattı.

“Ne üzücüdür ki çeyrek asırdır devam eden bir sıkıntı var” diyen Öztürkler, bunun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın bir türlü istenilen noktaya getirilememesi olduğuna dikkat çekti. Bakan Öztürkler, bugün belediyelerin düştüğü sıkıntıların temelinde kendi zafiyetleri değil, 51/95 sayılı yasanın yürürlüğe girmemesi olduğunu kaydetti.



“Esas reform 51/95 sayılı Belediyeler Yasası”

Geçen hafta belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasada komitenin belli bir noktaya geldiğini, Genel Kurul’da görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Öztürkler, “İçişleri Bakanı olarak tüm beyanatlarımda esas reformun 51/95 sayılı Belediyeler Yasası olduğunu ifade etmiştim” diye konuştu.



“51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için elimizden geleni yapacağız”

Söz konusu yasanın birçok güncellemesinin çeyrek asırdır yapılmadığını ifade eden Öztürkler, “Ne belediyelerin gelirlerini artırabildik, ne mali bir disiplin getirebildik” dedi. Belediyelerin kendi öz kaynaklarıyla bağlı bulundukları halka daha iyi hizmet götürebilmesi için önlerini açacak düzenlemelerin de yapılamadığını kaydeden Öztürkler, sendika yetkilileriyle birlikte çalışmaların çoğuna katılarak, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın en kısa sürede geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.



“51/95 sayılı yasa geçmezse reform yapılmamış olur”

“51/95 sayılı yasa geçmezse ve sadece birleştirmeyle kalırsak zaten bu eksik noktada kalır ve reform da yapılmamış olur” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, bu noktada sendika yetkilileriyle aynı noktada olduklarını ifade etti.

51/95 sayılı yasanın görüşmesine bugün başlanmasının planlandığını ancak komitenin çalışmasının uzun sürdüğüne işaret eden Öztürkler, daha önceki görüşlerin tasnif edildiğini ve tasnifin gözden geçirilmesinin ardından yol haritasının çizileceğini belirtti. Yasanın çeyrek asırdır görüşüldüğünü artık yasallaşmasının zamanı geldiğini vurgulayan Bakan Öztürkler, ekibiyle birlikte ellerinden gelen tüm katkıyı koyacaklarını söyledi.



Sorular…

Bakan Öztürkler, bir soru üzerine, ülkeyi kaosa sokmayacaklarını ve birlikte çalışacaklarını belirterek, 51/95 sayılı yasayı en iyi şekle getirmek için çalışma çağrısı yaptı.

Bir başka soru üzerine, “Sendikaların veya bizlerin mutluluğu değil önemli olan, önemli olan yasaları hayata geçirmektir, toplumun önünü açabilmektir” diyen Ziya Öztürkler, sendika yetkililerinin birlikte çalışmak için kendilerini zorladığını ifade ederek, çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam ise, 65/2007 sayılı Belediyeler Personel Yasası ve buna bağlı tüzüklerin, reformun bir parçası olması gerektiğini belirterek, Bakan Öztürkler’den bu konudaki iradesi konusunda açıklama talep etti.

İçişleri Bakanı Öztürkler ise, geçen hafta sendika yetkilileriyle bir araya geldiğinde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüğünü belirterek, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini kaydetti. 51/95 sayılı yasa ve sınav tüzükleri, personel yasasının da hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, toplumun siyasilerden beklediği en önemli noktanın bu konuların çözülmesi olduğunu söyledi.



“Bende bu irade var”

“Bende bu irade var” vurgusu yapan Bakan Öztürkler, samimi olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti. Sendikaların sürecin takipçisi olacağına işaret eden Öztürkler, “Burada ifade ettiklerimizin dışında bir hareket ve düşüncemiz olursa zaten her zaman olduğu gibi siz bunları kamuoyu ile paylaşacaksınız” diye konuştu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yeniden söz alarak, Bakan Öztürkler’in gerçek reformun 51/95 sayılı yasanın içerisinde olduğunu ifade ettiğini belirterek, sayı üzerinden reform olmayacağını kaydetti. “51/95 sayılı yasanın içerisinde olur reform” diyen Yalınkaya, haklılıklarının ortaya çıktığını söyledi. Hükümete seslenen Yalınkaya, sayılar üzerinden çalışılan yasanın bir daha gözden geçirilmesini talep etti. “Bizim derdimiz kaos değil” diyen Yalınkaya, emekçilerin derdinin geçim, halkın derdinin ise hizmet olduğunu belirterek, “Temel noktamız burada kesişir” diye konuştu.



“Belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyecek”

İçişleri Bakanı Öztürkler de, belediye emekçilerinin haklarına halel gelmeyeceğini vurgulayarak, Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili de farklı düşünmediklerini söyledi. “Herkesin içi rahat olsun” diyen Öztürkler, sendika yetkililerinden, toplantılara katıldıklarında, kimlerin yapıcı davrandığını, 51/95 sayılı yasanın geçmesi için kimlerin çalıştığını da kamuoyu ile paylaşmalarını istedi.