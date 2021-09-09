 “Haziran bursları bugün ödeniyor”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Haziran ayına ait bursların bugün ödeneceğini duyurdu.

Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, 2 bin 500 kişiye toplam 5 milyon, 757 bin, 368 TL, 56 kuruş ödeme yapacağını bildirdi.

“Nisan 2021’e ait ek mesailer yarın ödenecek”

Bakan Oğuz, Nisan 2021’e ait ek mesailerin ise yarın ödeneceğini açıkladı.