“Haziran bursları bugün ödeniyor”
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Haziran ayına ait bursların bugün ödeneceğini duyurdu.
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılı Haziran ayına ait bursların bugün ödeneceğini duyurdu.
Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, 2 bin 500 kişiye toplam 5 milyon, 757 bin, 368 TL, 56 kuruş ödeme yapacağını bildirdi.
“Nisan 2021’e ait ek mesailer yarın ödenecek”
Bakan Oğuz, Nisan 2021’e ait ek mesailerin ise yarın ödeneceğini açıkladı.
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