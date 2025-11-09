"Haysiyetime atılan çamur adaletle temizlendi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 2019 yılında kendisi hakkında yapılan ve “havaalanının VIP bölümünden bavullarla para taşıdığı” yönündeki haberlerle ilgili açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu. Mahkemenin, söz konusu yayınlarda Çeler’e “mesnetsiz suçlamalar” yöneltildiğine hükmettiğini belirten TDP lideri, karşı tarafın tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıkladı.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, iftiranın “bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri” olduğunu vurgulayarak, “Yaşayacağınız en ağır şeylerden biri ise o iftiraya uğrayan kişi olmaktır” dedi.

Siyasetçilerin zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalabileceğini ancak bu eleştirilerin de sınırı olduğunu ifade eden Çeler, “Karakterimize, kişiliğimize ve hatta aile hayatımıza mesnetsiz şekilde dil uzatıldığında hakkımızı bağımsız mahkemelerde aramak en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı, hakkındaki iddiaların ne ifade özgürlüğü ne de gazetecilikle ilgisi olduğunu belirterek, “Bu yapılan düpedüz haysiyetime bir saldırıydı. Buna ‘katlanma sorumluluğum’ yoktu ve adalete sığındım” dedi.

Mahkeme kararının kendisi açısından “manevi bir temize çıkış” olduğunu belirten Çeler, “Mesele tazminat değil, bu ağır saldırının kamu vicdanından sonra adalet mekanizmasında da mahkûm edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bu iftira üzerinden çok sayıda imalı saldırıya da maruz kaldığını dile getiren Çeler, “İnsanların, dezenformasyona nasıl kolayca gelebileceklerini görmeleri gerekiyor. Gördüğünüz, okuduğunuz her şey doğru değil” uyarısında bulundu.

Çeler açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kimse kimsenin haysiyetine ve masumiyetine uluorta çamur atamayacağını umarım bir gün öğrenir. Çünkü insan olmak, insana saygıyı gerektirir.”

Zeki Çeler ayrıca, kendisine ilk günden itibaren inanan ve destek veren ailesine, arkadaşlarına ve avukatlarına teşekkür etti.