Lefkoşa33 °C

  3. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ağustos tarihleri arasındaki hava raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

