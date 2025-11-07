Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yaklaşık 4 derece düşeceğini, yağış beklenmediği belirtti.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27–30 derece, sahillerde 23–26 derece dolaylarında seyredecek; periyodun son günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 23–26 derece seviyelerine düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 8–14 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, bölge dönemin ilk yarısında yüksek basıncın etkisiyle ılık ve nemli, ilerleyen günlerde ise alçak basınçla birlikte üst atmosferde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Hafta boyunca hava parçalı ve az bulutlu, zaman zaman çok bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer sisli geçecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, haftanın sonuna doğru ise güney ve batıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.