"Hava sıcaklığı 42 dereceyi bulacak"

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de iç kesimlerde 39-42, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, açık ve az bulutlu; pazar, pazartesi, salı günleri açık; diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.