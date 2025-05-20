“Hastanın tedavi ve bakım hizmetleri kesintisiz olarak sürecek”

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimliği 24 yaşındaki hastanın 3 gündür tedavi gördüğünü açıkladı.

Sosyal medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapan başhekimlik, “Tıbbi yönden hastanemizde gerekli tüm tedavi olanakları sağlanmış olup, hastamızın ihtiyaç duyduğu sürece tedavi ve bakım hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sosyal medyada yer alan tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğu belirtilen 24 yaşındaki erkek hastamız, hali hazırda 3 gündür Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesinde yatarak tedavi görmektedir . Hastanın tedavi süreci planlanmış olup, hastamız üç ayrı branştan uzman hekimler tarafından titizlikle takip edilmektedir .

Tıbbi yönden hastanemizde gerekli tüm tedavi olanakları sağlanmış olup, hastamızın ihtiyaç duyduğu sürece tedavi ve bakım hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Kamuoyuna duyurulur.