Hastaneye yazı gönderildi, ‘Başhekim Dr. Beyhan Berova’ dendi

Girne Akçiçek Hastanesi’nde başhekim ataması krizi yaşanıyor.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimliği görevini Dr. Süha Akpınar sürdürürken, Cuma akşamı hastaneye gelen bir yazı ile Başhekimlik görevine UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın eşi Dr. Beyhan Berova’nın atandığı bildirildi.

Kanal Sim haber merkezine konuşan Dr. Süha Akpınar, Cuma akşamı hastaneye bir yazı geldiğini ve başhekimlik görevine Dr. Beyhan Berova’nın atandığının belirtildiğini söyledi.

Dr. Akpınar: “Bana bir bildirim yapılmadı, hastaneye yazı gönderildi”

Kendisine herhangi bir bildirim yapılmadığını söyleyen Akpınar, “Çarşamba günü toplantıya katıldım, Perşembe günü görüşmelerimiz oldu bana herhangi bir şey söylenmedi. Ne Bakanlık Müdürü, ne Bakanlık Müsteşarı, ne de Bakan tarafından bana görevden alındığım ve yeni bir atamanın yapıldığı tebliği edilmedi. İnternet üzerinden yazışmalarımız var, oradan da bir şey söylenmedi. Bugün halen daha bir görevden alınma yazısı almadım” dedi.

Beyhan Berova’nın sürekli bir şekilde başhekimlik görevine geleceğini söylediğini söyleyen Akpınar, “Şu anda imza yetkisi ve idari işlerin düzenlenmesi bende. Hastanede bundan sonraki süreçte işler nasıl ilerleyecek bilemiyorum. Canla başla hastanemiz için çalışıyoruz. Görevden alındıysam da bunun doğru bir yöntemle bana da tebliğ edilmesi gerekiyor. Ortada ciddi bir mağduriyet var ve bu giderilmeli” dedi.