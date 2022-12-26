Hastanede 4’ü polis 5 kişiyi darp etti

“Polisi Darp”, “Görevinden Men”, “Darp”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz Tavır” ve “Hakarette Bulunmak” suçlarından tutuklanan zanlı M.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Soner Şaban, alkollü olduğu tespit edilen 40 yaşındaki zanlı M.T.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Acil Servis bölümünde rahatsızlık yarattığını anlattı.

Zanlının, kendisini uyarmaya giden 4 polis memurunu darp ve görevinden men ettiğini anlatan Şaban, olaya müdahale etmek isteyen hastane güvenliği 29 yaşındaki M. A.T.'yi de darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Devam eden “polisi darp” davası var

Polis, zanlının 12 tane benzeri suçtan sabıkası bulunduğunu ve halen “Polisi Darp ve Görevinden Men” suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.