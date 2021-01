"Hastaların temizlik ihtiyaçları giderilmiyor, beslenme programı yok"

"Hastaların beslenmesi için bir beslenme programı hazırlanmadığı çok belliydi. Bu beslenme ile vücut direncinin daha da düşeceğini düşünüyorum. Bu da çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hastaların temizlik ürünleri ihtiyaçları giderilmiyordu. Bu yönde de şikayetlerimiz oldu. Tuvalet kağıdı, sabun, temizlik malzemesi ihtiyaçları karşılanmıyordu.Temizlik malzemelerini ve su ihtiyacımızı dışarıdan tedarik edebildik."



Karantina yurdundan yeni çıkan Semen Yönsel Saygun, deneyimlerini sosyal medyada paylaştı. Saygun karantinadakilerin temizlik malzemesinden gıdaya kadar çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Saygun'un paylaşımı şöyle:

"Yakın temaslı olarak başlatılan 14 günlük karantina sürecimi negatif test sonuçları ile tamamladım. Bu süreyi Sağlık Bakanlığı' nın gösterdiği Özok Öğrenci Yurdunda geçirdim. Sanırım karantina anılarımdan ziyade hapishane anılarım oldu. 15 metre kare balkonsuz bir odada 14 gün. Kapalı kalmanın her türlü hali ile bir şekilde mücadele ettim. Bu süreyi kitap okuyarak, filim izleyerek, müzik dinleyerek ve spor yaparak geçirdim. Bu yönden bir sıkıntı yaşamazken, yurdun insani olmayan fiziki şartları çok zorladı. Özok Yurdu sanki Kıbrıs' ta değil Türkiye' nin bir ilindeymiş gibiydi. Televizyonlarda bir tane bile Kıbrıs kanalı yoktu. Tek haber alma kanalımız internetti. O da düzenli çalışmıyor sıkıntılar yaşanıyordu. Yemekler çok kötüydü. 14 günlük karantina sürecinde bol bol nohut, fasülye, patates, pirinç, bulgur yedik. Toplam 300 gr et (kıyma ve parça et), 4 parça tavuk ancak verilmiştir. 14 günde bir defa portakal bir defa da sütlaç verildi. Kahvaltılarda 2 defa 2 dilim hellim gördüm. Genelde beyaz peynir, bazen yumurta, kızarmış patates ve her gün bir buçuk litre su veriliyordu. Meyve, yoğurt, bal,süt,tatlı verilmedi. Hastaların beslenmesi için bir beslenme programı hazırlanmadığı çok belliydi. Bu beslenme ile vücut direncinin daha da düşeceğini düşünüyorum. Bu da çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hastaların temizlik ürünleri ihtiyaçları giderilmiyordu. Bu yönde de şikayetlerimiz oldu. Tuvalet kağıdı, sabun, temizlik malzemesi ihtiyaçları karşılanmıyordu.Temizlik malzemelerini ve su ihtiyacımızı dışarıdan tedarik edebildik.

Sağlık Bakanlığı Özok Yurdu'nu hangi kriterlere uyarak, hangi şartlarda karantina merkezi haline getirdi tahmin edebiliyorum. Yine de bir vatandaş olarak beklentim burada verilen hizmetin denetlenmesidir. Bizler temaslı olduğumuzu saklamadık size kendimizi emanet ettik ama siz de sorumluluklarınızı yerine getirin ve bize iyi bakın. Hiç bir vatandaşınızı temaslı ya da hasta, hapishane koşullarında yaşatma hakkınız yoktur."