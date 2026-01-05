Haspolat’ta Selçuk Başaran Sokak’ta kasis çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yarın Haspolat bölgesindeki Hala Sultan İlahiyat Koleji önündeki Selçuk Başaran Sokak’ta, altı noktada kasis çalışması yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, yol ve yaya güvenliğini sağlayabilmek amacıyla yapılacak çalışma, yarın sabah saat 09.00’da başlayacak.

Açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar bu yolu kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.