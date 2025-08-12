Haspolat’ta park halindeki dozere çarpan otomobil yandı
Haspolat’ta, bu sabahın erken saatlerinde,park halindeki dozere çarpan salon araç, çıkan yangında tamamen yandı, iki sürücüye yasal işlem yapıldı.
Polis basın bültenine göre, 64 miligram alkollü olan Vasfi Aldemir (E-29), yönetimindeki LL 155 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, arızalandığı için daha önceden Ayhan Yiğit (E-49) tarafından gerekli trafik tedbiri alınmadan yol kenarına park edilen dozere çarptı. Çarpmanın etkisiyle LL 155 plakalı araçta, motor kısmının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; söz konusu araç tamamen yanarken, dozerin ise ön lastiği ve sinyal lambası da yandı. Kazada yaralanan olmadı.
Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.