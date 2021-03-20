Haspolat'ta kaza: İki yaralı

Haspolat kavşağında gündüz saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle

"Bugün saat 17.30 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu Haspolat çemberinde Semih GÜNER(E-29) yönetimindeki PD 755 plakalı araç ile Taşkent istikametinden gelip sağdan gelen araçlara öncelik hakki vermeyip Haspolat çemberine giriş yapmasi sonucu o esnada Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru gitmekte olan Uğur YAZICI(E-30) yönetimindeki HB 735 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün tedavisi LDH'de halen surmektedir. Soruşturma devam etmektedir."