Haspolat Sanayi Bölgesinde kaza: 3 YARALI

Haspolat Sanayi Bölgesinde, saat 15.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisi hala sürüyor.

Kaza, 52 yaşındaki Beyazit Kör’ün yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada, arkasında yüklü bulunan demir kalaslarla, o esnada cadde üzerinde seyreden, 24 yaşındaki Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza, Polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“17.12.2021 tarihinde, saat 15.40 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Telka Kablo isimli iş yeri önüne) Beyazit KÖR (E-52), yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada arkasında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, Selim ERKANT (E-24) yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim ERKANT ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan KARADAĞ (E-17) ve Kadir KARADAĞ (E-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.