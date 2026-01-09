Hasipoğlu: "Bugün tavsiye kararını üreteceğiz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün 3'üncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı, saat 13.30 sıralarında başladı.

Toplantı öncesi basına kısa bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, komisyonun bugün 3'üncü kez toplandığını, bu yıl geçen yıllara kıyasla toplantılara biraz daha erken başladıklarını kaydetti. Bakan Hasipoğlu, bu toplantıda bir rakama ulaşıp Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararını göndermeyi hedeflediklerini belirterek, "Toplantıdan sonra detaylı açıklama yapacağız" dedi.