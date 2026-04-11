Hasan Tosunoğlu nisaba destek vermeyecek

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tüm tepkilere rağmen geçirmeye çalıştığı hayat pahalılığı (HP) tasarısının görüşüleceği Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Tosunoğlu, aldığı kararın Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’den bağımsız olduğunu kaydetti.

Ülkede toplumsal gerilimin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çeken Tosunoğlu, tansiyonu artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan krizin ekonomik akılla çözülebileceğini belirten Tosunoğlu, hem siyaset kurumuna hem de sendikalara önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Toplumsal gerilim üzerinden elde edilen kazanımların ilerleyen süreçte daha büyük sorunlara yol açabileceğini dile getiren Tosunoğlu, uzlaşının ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

Tosunoğlu, ülkenin daha fazla gerilime değil, sağduyuya ve diyaloğa ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, tüm taraflara sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.