Harmancı, Gaziantep Bşb. Başkanı Fatma Şahin ile görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret etti. Ziyarette Şahin’i LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye heyeti karşıladı.

Başkan Harmancı: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ve faaliyetlerini yakınen takip ediyoruz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep’e yaptıkları ziyaretlerde kendilerini her zaman ayrıcalıklı hissettiklerini belirterek, Gaziantep’in örnek gösterilen bir şehir olduğunu söyledi. Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ve faaliyetlerini yakınen takip ettiklerini ifade etti.

Paylaşım Mutfağı, kadın sığınma evi, kreş ve sosyal merkezler gibi sosyal belediyecilik uygulamalarında Gaziantep’teki benzer projeleri de incelediklerini belirten Harmancı, iki kent arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

“Guterres'in yeni girişimini önemsiyoruz”

Harmancı ayrıca, BM Genel Sekreteri António Guterres’in girişimleriyle yeni bir sürecin başladığını, bu süreci önemsediklerini, Kıbrıslı Türklerin uluslararası kimliğinin tanınması ve eşitlik anlamında hak ettiği yeri almasını temenni ettiklerini söyledi.

Bunun Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Başkan Harmancı, Avrupa Birliği ile farklı bir evreye geçilmesi umudunu dile getirdi.

Başkan Şahin: LTB ile her zaman işbirliği içinde olmak istiyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Guterres’in danışma kurulunda görev yaptığını belirterek, özellikle mülteciler konusunda kendisiyle Gaziantep’te görüştüğünü ifade etti. Şahin, Birleşmiş Milletler’in bu konudaki çalışmalarından etkilendiğini söyledi.

Kıbrıs’ı çok sevdiklerini belirten Şahin, “Sevinçleriniz sevincimiz, üzüntüleriniz üzüntümüz” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Şahin, LTB ile her zaman iş birliği içerisinde olmak istediklerini de ifade etti.