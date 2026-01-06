Harmancı: “Ülke mafyalaşıyor, şehirler ve yaşam güvenliği tehdit altında”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ülkede artan silahlı olaylar, kara para trafiği ve kamu otoritesinin zayıflamasıyla birlikte şehirlerin ve yurttaşların yaşam güvenliğinin ciddi biçimde tehdit altında olduğunu vurguladı.

Yaptığı değerlendirmede, ülkenin neredeyse her noktasının kameralarla izlenmesine rağmen silahlı kişilerin rahatça dolaşabilmesini sert sözlerle eleştiren Harmancı, küçük ve denetim altında olduğu iddia edilen bir coğrafyada kara para trafiğinin göz göre göre akmasının “tesadüf” olarak açıklanamayacağını ifade etti.

Mevcut tabloyu, kamu yönetiminin suç örgütleri karşısındaki zafiyeti olarak niteleyen Harmancı, bu yapıların cesaretlenmesinin siyasi sorumlulukla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Ülkenin, büyük paranın ve karanlık ilişkilerin etkisi altına girdiğini kaydeden Harmancı, bu düzeni besleyenlerin toplumu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi.

Harmancı, kamu otoritesinin suçla mücadelede risk almaktan kaçınmasının bedelinin toplum tarafından ödendiğini belirterek, mafyalaşmaya karşı kararlı bir duruş sergilenmemesi hâlinde bu yapıların yalnızca toplumu değil, kendilerini besleyen siyasi zemini de tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Açıklamasında, ülkenin suç örgütlerine teslim edildiğini savunan Harmancı, bu gidişata derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu yararı adına sorumluluk üstlenmekten kaçınmayan bir yönetim anlayışının zorunluluğuna dikkat çekti.