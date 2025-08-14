“Halkın sorunlarını belediye çözüyor, kimse rahatsız olmasın”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, özellikle Çatalköy-Girne Yolu, Teknecik Elektrik Santrali’nin sağlık riskleri ve elektrik kesintileri konularında çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “Belediyeler halk için çalışıyor, kimse bundan rahatsız olmamalıdır” dedi.

Kırok, Kanal T’de Damla Dabis’in programına konuk olarak bölge halkının gündemindeki kritik konuları değerlendirdi.

“Çatalköy-Girne yolu ekonomik ve sosyal açıdan hayati bir damardır”

Başkan Kırok, Çatalköy-Girne yolunun yalnızca bir ulaşım güzergahı değil, aynı zamanda ülkenin ticari hayatının kalbi olduğunu belirtti. Günlük ticari hacmin 1 milyon sterlini geçtiğini söyleyen Kırok, yolun yıllardır hükümetin gündeminde olmasına rağmen bir türlü tamamlanmadığını vurguladı:

“Bu yol, ülke ekonomisinin en değerli damarlarından biridir. Yıllardır hükümetin yapması gereken bir görevdi. Ama yapılmadı. Eğer halk bugün bunu sorguluyorsa, nedeni budur. Biz belediye olarak sorumluluk aldık, kendi imkanlarımızla sorunları çözdük.”

Kırok, yolun genişletilmesi için belediyenin büyük fedakarlık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 6-7 milyon TL’lik bir bütçe harcadık. Çatalköy sınırları içindeki çarpık yapılaşmayı kaldırarak genişleme alanlarını açtık. Bu devletin görevi olmasına rağmen biz üstlendik. Çünkü vatandaş bunu istiyor, çünkü bu halkın güvenliği için bir zorunluluktur.”

“Trafik kazalarını önlemek için pratik çözümler var”

Kırok, bölgedeki trafik yoğunluğuna da dikkat çekerek özellikle dağ yolunun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Trafik kazalarını önlemek elimizde. Dağ yolunu iyileştirelim, kamyonları başka güzergahtan yönlendirelim, salon araçların önü açılsın. Bunlar yapılabilecek pratik çözümler. Bu görevler listemizde olmasa bile halk için yapmak boynumuzun borcudur.”

Teknecik Elektrik Santrali: “Sağlık tehdidi her geçen gün büyüyor”

Başkan Kırok, Teknecik Elektrik Santrali’nin yıllardır bölgede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu konuda hiçbir adım atılmadığını belirtti. Özellikle son dönemde artan kanser vakalarına dikkat çekti:

“Çok değerli insanlarımızı bu yüzden kaybettik. Daha geçenlerde bir abimizi kanserden kaybettik. Yıllardır bas bas bağırıyoruz. Para istemiyoruz, sadece izin verin. Bir sağlık kuruluşuyla anlaşalım, araştırma yapılsın. Hangi hastalık hangi sıklıkta görülüyor, elimizde veri olsun. Erken teşhis mümkün olsun. İnsan sağlığının üzerinde hiçbir şey olamaz.”

Ancak belediyenin yaptığı başvurulara herhangi bir geri dönüş yapılmadığını belirten Kırok, “Anlaşılan o ki bu izin de verilmeyecek. Çünkü bölgede evler satılıyor, ekonomiyi etkiler mi diye düşünülüyor. Ama insan sağlığı ekonomiden daha önemlidir” dedi.

Elektrik kesintileri: “Halk bezmiş durumda”

Yaz aylarında sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin halkı canından bezdirdiğini dile getiren Kırok, kesintilerin yalnızca teknik bir sorun olmadığını, aynı zamanda yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi:

“Elektrik kesiliyor, jeneratörler devreye giriyor. Gürültü, benzin kokusu, dayanılmaz bir sıcaklık… Halk bunlarla baş başa kalıyor. Vatandaş adeta eziyet çekiyor. Elektrik kesintileri artık sıradan bir olay gibi gösteriliyor ama bu durum toplumu geriyor. Çözüm için acil adımlar atılmalı.”

“Belediyeler halk için çalışıyor, kimse rahatsız olmasın”

Programda genel bir değerlendirme yapan Kırok, belediyelerin hükümetin çözemediği sorunlara el attığını ve halkın desteğiyle çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Bu görevler bizim seçim listemizde yoktu ama halk için boynumuzun borcudur. Halkın beklediği görevleri yerine getirmek zorundayız. Biz halkın yanında oldukça, kimse bundan rahatsızlık duymamalıdır.”