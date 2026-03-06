“Amcaoğlu akaryakıt zammını bir gün öncenin verilerine göre 2,5 TL olarak öngördü”
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakan Amcaoğlu’nun akaryakıta 2,5 TL’lik zam öngörüsünün bir gün önceki verilere dayandırdığını belirterek “Biz FİF değişiminin olacağı günden veriler üzerinden bakıyoruz” diye açıkladı.
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 2,5 TL olmasını öngördüğü zammı, yapılan hesaplamaların farklı veri günlerine göre değiştiğini savundu.
Kıbrıs Postası canlı yayınına katılan Berova, özellikle son birkaç gün içinde akaryakıt fiyatlarında gerçek anlamda bir değişkenlik ve yukarı yönlü bir artış yaşandığını belirterek, Bakan Olgun Amcaoğlu’nun ‘akaryakıta 2,5 TL zam olacak’ açıklamasını bir gün öncenin fiyatları üzerinden yaptığını söyledi.
