Ağrotur’dan kalkan F-35 Ürdün’de İHA vurdu

YENİDÜZEN - ÖZEL

Kıbrıs’taki İngiliz egemenliğindeki Ağrotur Üssü’nden kalkan bir F-35 savaş uçağının, Pazartesi gecesi Kıbrıs ile bağlantısı olmayan bir operasyonda, Ürdün’de İran’a ait iki İHA’yı vurduğu ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesine röportaj veren bir İngiliz pilot, Pazartesi gecesi Ürdün semalarında iki “Shahed” tipi insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Söz konusu röportajı X (eski Twitter) hesabından paylaşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, gönderiye “İngiliz kahramanlar İngilizlerin hayatını koruyor” notunu düştü.

İngiltere Savunma Bakanlığı da önceki gün yaptığı açıklamada, nereden kalktığını belirtmediği bir F-35 uçağının “Ürdün’ü savunmak amacıyla” operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

İngiltere yönetimi, “potansiyel bir bölgesel çatışma öncesinde adaya savunma unsurlarının taşınması” kapsamında F-35 savaş uçaklarını geçtiğimiz ay Kıbrıs’a konuşlandırmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pazar gecesi RAF Ağrotur Üssü’ne yönelik İHA saldırısının ardından yaptığı açıklamalarda, adanın bir “savaş gemisi” gibi kullanılmasını meşrulaştırmak için çeşitli gerekçeler ortaya koydu.

Savaşın yaşandığı bölgede yaklaşık 300 bin İngiliz vatandaşı bulunduğunu, bunlar arasında turistler ve yerleşik aileler olduğunu belirten Starmer, “Saldırılara katılmıyoruz, ancak bölgede savunma amaçlı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.