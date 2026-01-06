“Halk sağlığına risk yok”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Nestlé markasına ait bazı SMA bebek mamalarının toksin şüphesiyle geri çağrıldığına yönelik haberler üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Nestlé firmasının 5 Ocak 2026 tarihinde sereulid bulunma olasılığı nedeniyle gönüllü olarak geri çağırdığını duyurduğu SMA bebek ve devam mamalarına ait ürün çeşitleri ile lot numaralarının, ülkeye ithal edilen ürünler arasında yer almadığı belirtildi.

Söz konusu lot numaralarının Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ifade edilirken, Nestlé firmasının açıklamaları, ürünü ülkeye ithal eden şirketle yapılan görüşmeler ve incelenen evraklar doğrultusunda, piyasada satışta bulunan ilgili marka mamaların halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığının tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tamamen tedbir amaçlı olmak üzere, aynı tarihte ülkeye ithal edilen 240 adet SMA Optipro 400 gram (Lot No: 52660346AD) ürününün satışının Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğu açıklandı. Bu ürünlerin piyasaya sürülmediği vurgulandı.

Bakanlık, ilgili ürünlerin denetim ve gözetim altında tutulduğunu, sürecin halk sağlığının korunması önceliğiyle yakından izlenmeye devam edildiğini ve gerekli tüm kontrollerin sürdürüldüğünü bildirdi.