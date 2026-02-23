CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen “Türk Telekom’a peşkeş” Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin “Hükümet protokolü bugün geçirmeye yemin etti çünkü o yönde talimat aldı” dedi. Akansoy, Meclis’in itibarsızlaştırıldığını vurguladı.

Akansoy, Başbakan Üstel’e çağrıda bulunarak protokolün geri çekilmesini istedi. “Üstel bu protokolü geri çeksin. İhaleye çıkalım. Gerekirse Türk Telekom da girer. Kendi insanlarımıza da kapı açılsın.” diyen Akansoy, bunun ötesindeki yaklaşımın ise “Bu hükümetin ‘biz alt yönetimiz, bizim irademiz yoktur, talimatla yönetiliyoruz’ görüşünün kabul edilmesi” anlamına geleceğini vurguladı.

Konunun sıradan olmadığını günlerdir anlattıklarını belirten Akansoy, “Amacımız Kıbrıs Türk halkının onurlu bir şekilde bu adada yaşamasını sağlamak. Bunu da yaparken kendi kaynaklarını en verimli bir şekilde değerlendirmek.” dedi.

Üstel ve Arıklı’nın açıklamalarının ardından sürecin daha da karmaşık hale geldiğini kaydeden Akansoy, “Bugün gelinen noktada Arıklı ve Üstel’in yaptığı açıklamalardan sonra aklıma ‘allem gallem mansura’ geliyor. Bu kadar itibarsızlaştırılmış ve yok sayılmış bir Meclis ortamında çalışmak giderek utanç verici bir hale geliyor. Meclisin anlamı ortadan kaldırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Bir tarafta Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde hareket etmesi gerektiğini savunan bir sistem var, diğer taraftan da talimatla yönetilmeye ve alt yönetime varız diye kendinde hesap yapmaya çalışan bir anlayış var.” dedi.

Sendikalar, ekonomik örgütler ve ilgili şirketlerin sürece ilişkin ciddi görüş ve katkıları olduğunu kaydeden Akansoy, bu görüşlerin dikkate alınmadığını belirtti. Akansoy, “Bu protokolü hükümet bugün geçirmek için yemin etti çünkü o yönde talimat aldı.” dedi.

“Stratejik” kavramının içinin boşaltıldığını belirten Akansoy, “Strateji kendi kurumlarımızı, kendi devlet yapımızı gözeterek hareket etmek demektir, bunu da yaparken toplumsal mutabakatı sağlayarak hareket etmek demektir. Güvenlik başka bir şeydir.” diye konuştu.

Güneyin 10 farklı hatla fiber optik bağlantısına sahip olduğunu belirten Akansoy, veri güvenliği konusunda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BHTK) uzmanlarına danıştığını ifade ederek, “Bu konunun güvenlikle alakası var mı dedim, ‘hayır’ yoktur dediler. Veri güvenliği devletin güvencesi teknik düzenlemelerle sağlanır.” dedi.

Hükümetin son yıllarda çok sayıda onay yasası gerektiren protokol imzaladığını da dile getiren Akansoy, “Bu hükümet bugüne kadar onay yasa tasarılarına ilişkin 18 tane onay yasa tasarısı gerektiren protokol imzalamış. 2023’ten beri. Bunları incelediğinizde bunların hayata geçme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görürsünüz.” ifadelerini kullandı.

“Tüm kesimlerin hayır dediği bir yaklaşımı nasıl olur da siz kabul edersiniz? Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Siz KKTC’yi nasıl geliştireceksiniz? Siz kurumların içini boşalttınız, yasamayı yok sayıyorsunuz.” dedi.