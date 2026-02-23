“Anayasa’yı takip etseniz böyle bir ofsayta düşmezdiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Peşkeş Protokolü’yle ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamaları, toplumun farklı kesimlerinden gelen ve ortak noktada buluşan görüşlerin uzağında durduğuna dikkat çeken Uluçay, “Bu konu, ‘Anayasa’ya uygunluk verilmezse bakarız’ diyeceğimiz kadar basit değildir” dedi.

Uluçay, bahse konu protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçtiğini belirterek, “Şimdi sırada Cumhuriyet Meclisi var. Eğer siz bu protokol maddelerini değiştirir ve buradan o şekilde geçirirseniz hiçbir hükmü olmaz. Bunu farklı bir metin olarak onaylayamayız” ifadelerini kullandı.

“Fakat bugüne kadar kimse bizimle bunu paylaşmadı. Bu zamanında yapılmayan bir eksikliktir” diyen Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’ni de böyle bir zamanı olmadığını kaydetti.

Uluçay, “İş birliklerinin nasıl yapılması gerektiğini Anayasa’ya göre takip etseniz böyle bir ofsayta düşmezdiniz. Bu önemli bir noktadır. KKTC’nin çok büyük bir kesiminin onay verdiği bir işi bile beceremiyorsak bunu 10 defa sorgulamamız gerekiyor” diye konuştu.