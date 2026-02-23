AB Bilgi Merkezi “Mesleklerin Geleceğine Bakış” başlıklı panel düzenliyor.

Avrupa Birliği desteğiyle Kıbrıs Türk toplumu için AB Burs Programı ve Dünya Bankası iş birliğinde 25 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek panel 17.00 – 19.00 saatleri arasında KTÖS Konferans Salonu’nda yer alacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre değişen iş gücü piyasasının teknoloji, beceri ve ekonomik dönüşüm ekseninde ele alınacağı etkinlikte dijitalleşme, teknolojik ilerleme ve yapısal dönüşümlerin meslekler ve mesleki beceriler üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Panelde, Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Uzmanı Dr. Mertkan Hamit, Pazarlama Stratejisi Uzmanı Doç. Dr. Çağrı Yalkın ve Kıbrıs Türk toplumu için AB Burs Programı bursiyeri Mustafa Yanaroğlu konuşmacı olarak yer alacak.