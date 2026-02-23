“Dijital altyapı egemenlik ve adil rekabet temelinde revize edilmeli”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Dijital Altyapı Protokolü’ne ilkesel olarak karşı olmadıklarını ancak ihale sürecinin rekabete açık olmaması, yerel denetim ve veri egemenliği konularındaki belirsizlikler nedeniyle ciddi kaygılar taşıdıklarını söyledi. Toros, protokolün egemenlik, şeffaflık ve adil rekabet ilkeleri temelinde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile ilişkilerin tarihsel, siyasal ve ekonomik açıdan stratejik olduğunu vurgulayan Toros, dijital dönüşüm çağında altyapı yatırımlarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Protokol ile ilgili tartışma konusunun Türkiye ile iş birliği değil, protokolün usulü olduğunu ifade eden Toros, ihale sürecinin rekabete açık olmamasının, yerel yönetişimin dışlanmasının ve altyapının hangi hukuki çerçevede, kimin denetiminde kurulacağının belirsizliğinin ciddi soru işaretleri yarattığını söyledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu kapasitesinin korunması gerektiğini kaydeden Toros, kurumsal yetki ve veri egemenliği konusunda ciddi endişeler bulunduğunu dile getirdi. Dijital altyapının yalnızca teknik bir hizmet olmadığını belirten Toros, işletme modelinin kamu otoritesi dışına kaymasının yapısal bir egemenlik tartışmasına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Fiyatlandırma ve erişim düzenlemelerinde yerel düzenleyici kapasitenin korunmasının şart olduğunu ifade eden Toros, aksi halde tek taraflı bir piyasa yapısının oluşabileceğini ve bunun tekelleşmeye yol açabileceğini söyledi. Daire personelinin statüsü ve haklarına ilişkin belirsizliklerin de giderilmesi gerektiğini belirtti.

Protokolün iş dünyası ve internet servis sağlayıcıları açısından da riskler barındırdığını dile getiren Toros, altyapının tek bir merkezi yapı üzerinden yönetilmesinin küçük ve orta ölçekli şirketleri piyasa dışına itebileceğini kaydetti. Fiyatlandırmada şeffaflığın ve eşit erişim garantisinin net olmamasının serbest piyasa kurallarına ve tüketici menfaatlerine zarar verebileceğini söyledi.

Toros, protokolün üç temel ilke doğrultusunda revize edilmesi gerektiğini belirterek, bunları “egemenlik, şeffaflık ve adil rekabet düzeni” olarak sıraladı. Bu ilkelerin netleştirilmemesi halinde yönetişim modeli üzerindeki tartışmaların derinleşeceğini ifade etti.

Toros, ortak bir yönetişim kurulu oluşturulmasını, regülasyon yetkisinin açık biçimde yerel otoritede kalmasını, açık erişim modelinin benimsenmesini, yerel şirketlere iş payı ve bilgi transferi sağlanmasını, Telekomünikasyon Dairesi personelinin statüsünün güvence altına alınmasını ve protokolün Meclis ile Sayıştay denetimine açık olmasını talep etti.

Türkiye ile iş birliğinin doğal ve gerekli olduğunu vurgulayan Toros, bunun kurumsal zayıflama anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, dijital altyapının dışa bağımlı bir hat değil, güçlü bir kamusal omurga olması gerektiğini söyledi.