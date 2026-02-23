Lefkoşa Folklor Derneği (Folkder) çalışma ve etkinlik kampı düzenledi.

Dernek'ten verilen bilgiye göre hafta sonu düzenlenen ve Sempati Otel’de yer alan kampa "Büyük Ekip, Yetişkin Karma, Yetişkin Kadın A ve Yetişkin Kadın B" grupları katıldı.

Kamp boyunca halk dansları çalışmaları yapıldı. Kamp programı kapsamında Entomüzikolog Engül Atamert eşliğinde müzik ve ritim çalışmaları ile Profesyonel Koç ve Danışman İpek Kabidan eşliğinde “Zamanın Aynasında Kendini Tanımak-Yaşam Alanları ve İçindeki Rollerimiz Farkındalık Atölyesi” gerçekleştirildi.

Kültürel çalışmalar kapsamında Serdarlı köyünden gelen eğitici Ayşe Oben ve Nurten Ahmetoğlu ile uygulamalı sele-sepet örme etkinliği yapılan kampta sosyal ve eğlenceli etkinlikler de düzenlendi.

Açıklamada bu tür kampların yalnızca dans eğitimi değil; kültürel bilinç, paylaşım, üretim ve dayanışma duygularını geliştirme açısından da önem taşıdığı belirtildi.