“Hakkımızı almak için masada olacağız, muhataplarımızla görüşeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Derince ve Kaleburnu köylerini ziyaret etti. Yoğun bir kalabalıkla bir araya gelen Tufan Erhürman’a CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, MYK Üyeleri ve Milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan yapan Tufan Erhürman, “Biz, insanlarımızın hakkını almak için tüm muhataplarla görüşeceğiz, masada olacağız. Cumhurbaşkanlığı, insanlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacak. Cumhurbaşkanı, anayasal yetkileri çerçevesinde iç sorunlara çözüm bulmak için hükümetlerle diyalog kuracak. Bizim kaybedecek bir beş senemiz daha yok” dedi.

Erhürman: “Karma evliliklerden doğan çocukların sorunu” masada olacak

Köy ziyaretlerinde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Euro 47 lira oldu ve Güney Kıbrıs, Kuzey’den daha ucuz. Güney’e geçme hakkı olan herkes alışverişini oradan yapıyor. Güney’e geçme hakkı olmayan, Türkiye kökenli vatandaşımız 700 lira kazanıyorsa, geçme hakkı olan ve aynı maaşı alan birine göre alım gücü daha düşük kalıyor. Geçiş hakkı olan, çocuğuna daha fazla et alabilir hale geldi. Bu memleketteki eşitsizliklerin yanına bir eşitsizlik daha eklendi” dedi. Ekonominin güneye kaymasıyla ilgili kılını bile kıpırdatmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Eğitimde, özellikle İskele’de yabancı öğrenci sayısı arttı. Ana dili Türkçe olmayan öğrenci sayısı çoğaldı. Ana dili Türkçe olanla olmayan aynı sınıfta eğitim gördü. Kimsenin umurunda olmadı” dedi. Ekimden sonraki dönemde, “karma evliliklerden doğan çocukların sorununun” masada konuşulacağına işaret eden Erhürman, bu çocukların hakkının masada savunulacağını vurguladı. “Annan Planı’nda oy kullanma hakkı tanınan Türkiye kökenli insanlarımız vardı. Eğer Kıbrıs Rum tarafı da ‘evet’ deseydi, o insanlar ertesi gün vatandaş olacaktı. Rum tarafı ‘hayır’ dedi, haklar kayboldu. En azından bu insanların güneye geçip kahve içme hakkı yok mu?” diye soran Erhürman, annesi, babası Türkiye’den gelmiş ama burada doğan çocuklar olduğunu hatırlattı ve “Yasa dışı limandan geldi” söylemlerini eleştirdi. Erhürman, beş yıllık dönemde söz konusu sorunla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

“19 Ekim’de değişimi gerçekleştireceğiz”

“Her cumhurbaşkanı döneminde müzakere oldu, en azından geçiş noktası açıldı. Bu dönemde hiçbir şey yapılmadı. Size taahhüdümüz net! Biz, insanlarımızın hakkını almak için tüm muhataplarla görüşeceğiz, masada olacağız. Cumhurbaşkanlığı, insanlarımızın sorunlarını çözmek için çalışacak. Cumhurbaşkanı, anayasal yetkileri çerçevesinde iç sorunlara çözüm bulmak için hükümetlerle diyalog kuracak. Bizim kaybedecek bir beş senemiz daha yok” diyen Erhürman, çocukların hakkını söke söke almak için masada olacaklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Kimse Kıbrıs Türk halkının sorunlarını görmezden gelmesin diye masada olacağız. Yine Rum tarafı masadan kaçarsa, dünyaya ‘Ben hakkımızı yedirtmem’ demek için masada olacağız” dedi. “İçerideki sorunlar da çözülsün diye bir Cumhurbaşkanlığı taahhüt ediyoruz. 19’unda bu değişimi gerçekleştireceğiz” diye konuşan Erhürman, yeni dönemde çocukların önünü açmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Öztörel: Hak ettiğimiz liderle ilerleyeceğiz

Ziyaretlerde konuşma gerçekleştiren CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, “Tufan Erhürman’ın liderliğine ihtiyacımız var” dedi. “Hak ettiğimiz liderle birlikte, hak ettiğimiz toplum olma yolunda ilerlemek zorundayız. Bu toplumu çaresizlik içerisinde bırakan ortamlar bizi yalnızlaştırıyor” diyen Öztörel, çocukların geleceği adına birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztörel, “Hep birlikte, güzel günleri görme yönünde başarıya ulaşacağız” dedi.