Haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı: Yerli çarli biber imha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıklandı.

İthal ürünler temiz çıkarken, yerli ürünlerden yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın 3-9 Nisan tarihleri arasında yaptığı gıda analizlerinde, ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere, Devlet Laboratuvarı'nda pestisit analizleri yapıldı.

İthal ürünlerde analizi yapılan 20 numunenin, 20’si de temiz çıkarken, yerli ürünlerde analizi yapılan 21 numunenin 20’si temiz çıktı.

Tatlısu köyü sakini Ümran Çil’e ait yeşil çarli biberde, üçüncü alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle, ürünler imha edildi.