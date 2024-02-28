Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer yağmur beklediklerini belirtti.
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Meteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer yağmur beklediklerini belirtti.
Dairenin 6 Mart’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, hava genellikle parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar yer yer yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 21 derece civarlarında olacak.
Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cumartesi kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi