Hafta boyunca yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca yer yer sağanak beklendiğini açıkladı. 31 Aralık günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Dairenin 25–31 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava yarın, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi yer yer sağanak yağmurlu; salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, çarşamba ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 18–21 derece, pazar günü 14–17 derece, periyodun son günlerinde ise iç kesimlerde 18–21 derece, sahillerde 14–17 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ilk gün kuzeyli, diğer günlerde ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.