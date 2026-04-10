Hafıza, kimlik ve sanat aynı sergide buluştu

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilim ve sanatın buluştuğu anlamlı iki tören art arda gerçekleştirildi. 2025 yılında akademik yükseltme alan 40 akademisyen, belgelerini İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle alırken, törenin ardından Kıbrıslı sanatçı Zühre Özkaraman’ın “Hafızamın Oyunları” sergisi de açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 481’inci sergisi olarak sanatseverlerle buluşan “Hafızamın Oyunları”, sanatçının doğa, hafıza ve duygular arasında kurduğu güçlü bağı yansıtan özgün eserlerden oluşuyor. Tuval üzerine akrilik boya teknikleriyle yapılmış 23 eserin yer aldığı sergide Kıbrıs kültürüne özgü izler belirgin bir şekilde hissediliyor.

Sanatçının içsel dünyasını ve yaşam deneyimlerini tuvale yansıttığı eserler, geçmiş ile bugün arasında kurulan bağları sorgularken, izleyiciyi hafızanın katmanları arasında bir yolculuğa davet ediyor. Sergide sanatçının, “Sazlık”, “Afrodit”, “Zeytin”, “Şampiyonlar – 6 Şubat”, Venedik”, “Limon”, “Gavcar”, “Muflon” ve “Kapı” isimli eserleri ön plana çıkıyor. “Afrodit” isimli eserinde güçlü ve özgür kadınları resmeden sanatçı, “Zeytin” isimli eserinde ise yeniden doğuş sürecini tasvir ediyor. “Kapı” adlı eserinde ise geçmiş ile bugün arasında kurulan bağı anlatan sanatçı, “Sazlık” eserinde ise birlikte güçlü olmak gerektiği mesajını veriyor. Sanatçı; “Şampiyonlar – 6 Şubat” isimli eserinde ise büyük bir acının ardından dayanışma, kayıp ve unutulmaması gereken bir toplumsal hafızaya dikkat çekiyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve sanatçı Zühre Özkaraman gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından hazırlanan Zühre Özkaraman’ın büstü de Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından sanatçıyla birlikte açıldı. Sergi, 8 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ :

“Bilim bize dünyayı anlamayı öğretir; sanat ise o dünyanın içinde kendimizi!”

Açılış konuşmasında, sanat ile bilimin ortak bir zeminde buluştuğu bir gün yaşadıklarına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat da tıpkı bilim gibi; görünmeyeni görünür kılma çabasıdır. Bilim sorularla, sanat ise çoğu zaman o soruların içimizde bıraktığı izlerle ilerler. Zühre Özkaraman’ın “Hafızamın Oyunları” sergisi de tam olarak bu izlerin peşine düşüyor” dedi.

“Hafıza dediğimiz şey; doğrusal bir kayıt değil, parçalı, katmanlı ve çoğu zaman yeniden kurulan bir hikayedir” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, sergide yer alan eserlerin yalnızca bir anıyı değil, o anının sanatçının zihninde yeniden yoğrulmuş halini yansıttığını ifade etti.

Sanatın, anlam kurma biçimlerinin en derinlerinden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanatçı, yalnızca gördüğünü değil; hissettiğini, hatırladığını ve hatta unuttuğunu bile tuvale taşır” sözleriyle sanatın çok katmanlı yapısına dikkat çekti. Sanat ile bilimin disiplin, sabır ve sorgulama temelinde güçlü bir bağ kurduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversite olarak bilimin yanında sanatı da aynı kararlılıkla sahiplendiklerini vurguladı. “Bilim bize dünyayı anlamayı öğretir; sanat ise o dünyanın içinde kendimizi” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ulaştığı birikimin bir kültür inşasının sürekliliğini gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bizleri bu anlamlı sergiyle buluşturan değerli sanatçı Zühre Özkaraman’a teşekkür ediyor, eserlerin her bir ziyaretçide yeni anlamlar ve yeni hatırlayışlar yaratmasını diliyorum” dedi.

Sanatçı Zühre Özkaraman:

“Kendi coğrafyamda eserlerimle var olmak benim için çok daha derin bir anlam taşıyor”

Sanatın bireysel olduğu kadar toplumsal hafızayı da taşıyan güçlü bir ifade alanı olduğuna dikkat çeken sanatçı Zühre Özkaraman ise “Sanat; insanın kendini, yaşadığı coğrafyayı ve zamanı anlamlandırmasının en etkili yoludur” ifadesini kullandı. Bir toplumun sanata sahip çıkmasının kendi geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade eden Özkaraman, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatı müze kültürüyle buluşturmasını değerli bulduğunu belirtti.

“Kendi coğrafyamda eserlerimle var olmak benim için çok daha derin bir anlam taşıyor” diyen Zühre Özkaraman, “Benim için resim, tamamlanmış bir sonuçtan çok, devam eden bir yolculuktur. Eserlerimde Kıbrıs’ın hafızasını, çocukluk anılarımı ve yaşamın katmanlı yapısını izleyiciyle buluşturmaya çalıştım. Katkı koyan, destek veren ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim” dedi. Özkaraman ayrıca, sergide yer alan eserler için hazırlanan özel metinleri kaleme alan Edebiyat Öğretmeni Feray Atamert’e de teşekkür etti.

Zühre Özkaraman kimdir?

Zühre Özkaraman, Gazimağusa’da doğmuş bir sanatçı ve eğitimcidir. 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Özkaraman, 2007’de Atatürk Öğretmen Akademisi Pedagojik Formasyon yüksek lisansını tamamladı. 1995’ten 2025 yılına kadar Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde resim öğretmeni olarak görev yapan Özkaraman, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin kuruluş ve yönetim süreçlerinde etkin rol aldı.

Sanatçı, kişisel ve karma sergilerle Türkiye’den Arnavutluk, Senegal, Ürdün, Kosova, Bulgaristan, Romanya ve Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada eserlerini sundu. Ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarında küratörlük ve jüri üyeliği de yapan Özkaraman, UNDP-ACT (ART ATTACK) ve Barış Duvarı projelerinde görev alıp, Gazimağusa Uluslararası Sanat Çalıştayı’nı uzun yıllar organize edip ve küratörlüğünü üstlendi. 2009 yılında kurduğu “Mavi Fırça Sanat Evi” ile atölye çalışmalarına devam eden Özkaraman, üretilen eserleri düzenlediği sergilerle sanatseverlerle buluşturuyor.