48 yaşındaki Yasemin Ertürk yaşamını yitirdi

Alsancak’ta kaldığı evde aniden rahatsızlanan 48 yaşındaki Yasemin Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ertürk’ün ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirleneceği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 30 Mayıs 2026 tarihinde Alsancak’taki ikametgahında aniden rahatsızlanan Yasemin Ertürk (48), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti amacıyla kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.