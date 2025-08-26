“Haberler doğru değil, kuralda bir değişiklik yok”

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarıyla geçişini yasakladığına dair söylentilerin ardından, Kıbrıs'taki geçiş noktalarını düzenleyen kurallarda "herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi.

Cyprus Mail'e konuşan bir polis sözcüsü, bu söylentilerin doğru olmadığını ve Kıbrıslı Türklerin adanın iki tarafı arasında geçiş yapmak için kullanabilecekleri belgelere ilişkin kuralların, 'KKTC' tarafından verilenler de dahil olmak üzere, değişmediğini söyledi.

Sözcü, tek küçük değişikliğin, Cumhuriyet polisinin artık Kıbrıslı Türklerin 'KKTC' tarafından verilen kimlik kartlarında bulunan bilgileri elle kaydetmesi olduğunu ekledi.

Bu durumun, bazı durumlarda Kıbrıslı Türk veya herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşının Kıbrıs Cumhuriyeti veya başka bir AB üye ülkesi tarafından verilen kimlik kartını kullanarak geçiş yapması için gereken süreye kıyasla gecikmelere yol açtığını söyledi.

Zira çoğu durumda bu kimlik kartları Cumhuriyet sınır kapılarındaki gişelerde okutularak, üzerindeki bilgiler otomatik olarak kaydedilebiliyorken, 'KKTC' kimlik kartları okutulamıyor.