Güzelyurt’ta 6 saatlik kesinti
Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelere yarın saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında yaklaşık 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden Ardahan Caddesi, Alas Apartmanları ve civarının etkileneceği belirtildi.
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