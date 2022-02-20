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Güzelyurt’ta 6 saatlik kesinti

Güzelyurt’ta 6 saatlik kesinti

Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelere yarın saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında yaklaşık 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Güzelyurt’a bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden Ardahan Caddesi, Alas Apartmanları ve civarının etkileneceği belirtildi.

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