Gazetecilere hapis öngören yasa maddesi yargıya taşınıyor

Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilik faaliyetlerinin hapis cezasıyla cezalandırılmasına olanak tanıyan Ceza Muhakemeleri Usul Yasası'nın 23B maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, “23B maddesi, mahkemeye çıkarılan zanlıların isim ve fotoğraflarının yayımlanmasını hapis cezasıyla yaptırıma bağlamakta, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Sendikamız, bu düzenlemenin gazetecilerin kamusal yararı ilgilendiren konularda haber yapmasını caydırdığı ve demokratik toplum düzeniyle bağdaşmayan bir sansür ortamı yarattığı değerlendirmesiyle, maddenin Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaktır” ifadeleri kullanıldı.

Başvurunun, sendika adına Avukat Cansu Nazlı tarafından yarın saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, “Basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunan tüm meslektaşlarımızı, demokratik kitle örgütlerini ve duyarlı yurttaşları bu önemli hukuk mücadelesine tanıklık etmek ve dayanışma göstermek üzere Anayasa Mahkemesi önüne davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.