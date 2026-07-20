“Guterres’in girişimlerini destekliyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mihalis Damianu, Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreterinin girişimini desteklediğini ifade etti.

Haravgi gazetesi, Mihalis Damianu’nun dün gerçekleştirilen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin uluslararası hukuku, BM kararlarını ve AB normlarını temel alan fonksiyonel ve kalıcı bir çözüm bulunması çabalarına bağlılığını sürdürdüğünü söylediğini aktardı.

Damianu ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin AB’nin ve diğer uluslararası ortaklarının desteğine sahip olduğunu savunarak, Guterres’in siyasi iradesine ve Türkiye’nin AB ilerleme sürecinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesine bel bağladıklarını da söyledi.

Türkiye’nin 1974 yılında adaya yaptığı askeri müdahaleyi “işgal” olarak nitelendiren Damianu “oldubittilerin yerleşiklerin getirilmesi, Kıbrıs Rum taşınmazlarının suiistimali ve kültürel mirasın değersizleştirilmesiyle devam ettiğini” iddia etti.

Çelebis’in açıklamaları

Gazete bir diğer haberinde ise Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tumazos Çelebis’in Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Çelebis özetle, “konfederasyona atıfta bulunan önerilerin yeniden gündeme gelmesinden endişe duyduğunu” belirtti ve Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinde ısrarcı olması gerektiğini savundu.