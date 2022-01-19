Güneyden elektrik almaya Ocak sonuna kadar devam

Güneyin kuzeye 23 Aralık 2021’de itibarıyla vermekte olduğu elektrik enerjisini, miktarını artırarak Ocak sonuna kadar vermeye devam edeceği açıklandı.

Alihtia’nın Kıbrıs Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde güneydeki yönetiminin elektrik üretiminde sıkıntı yaşayan kuzeye 23 Aralık 2021’den beri ihtiyacının yüksek olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında sağladığı elektrik enerjisini Ocak ayı sonuna kadar 35 megavattan 60 megavata çıkararak sürdüreceği kaydedildi.

Güneyin kuzeyin elektrik enerjisi talebine Şubat ayı sonuna kadar ancak verdiği elektrik enerjisi miktarını değiştirerek devam edeceği de kaydedildi.