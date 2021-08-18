Güneyden 1 haftada 4000 MW/saat elektrik

Kıbrıs Cumhuriyeti elektik organizasyonunun, 12-18 Ağustos tarihleri arasında kuzeye yaklaşık 4000 MW/saat elektrik sağladığı açıklandı. Kıbrıs Haber Ajansı'ndan Maria Koniotu'nun haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, talep üzerine adanın kuzeyine 12-18 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4000 MW/saat elektrik sağladı.

Kıbrıs Dağıtım Sistemi Operasyonu Sözcü Yardımcısı Rogiros Tapakis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, önceki talebin 12-17 Ağustos dönemi için olduğunu ancak arsından, işbirliğinin 18 Ağustos öğleye kadar uzatılmasını istendiği belirtildi.

Öğle saatlerinde enerji sağlamanın aşamalı kesintilerle devam ettiğini bildiren Tapakis, yaklaşık 4000 MW/saat elektrik gönderildiğini açıkladı. Rogiros Tapakis, bu miktarda elektriğin daha sonra, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun üretimiyle birlikte sistemde daha iyi kullanılacak olan eylül ve ekim aylarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri gönderileceğini belirtti. Tapakis, iki taraf arasında elektrik sağlanması düzenlemelerinin Güven Artırıcı Tedbirler’in uygulanması çerçevesinde yapıldığını vurguladı.